Australian Open 2020 in diretta su Eurosport (Sky e Dazn) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al via oggi il primo Slam della stagione. Nonostante il dramma degli incendi e del disastro ambientale, infatti, sono scattati nella notte italiana a Melbourne gli Australian Open 2020. Nella prima giornata subito in campo anche sei dei dodici azzurri in gara, ossia Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Martina Trevisan.La manifestazione sarà trasmessa in diretta da Eurosport: su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) i match di cartello, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) una regia dedicata alle partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i campi concomitanti fino a 16 feed in diretta.Australian Open 2020 in diretta su Eurosport (Sky e Dazn) pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2020 11:40. blogo

