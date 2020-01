Alberto Urso Instagram, tutta l’emozione per Sanremo in uno scatto inedito: «Ci fai sciogliere!» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Occhioni azzurri, riccioli ribelli e un’espressione incantevole che denota lo stupore e la dolcezza con cui Alberto Urso si mostra ancora su Instagram. Ma l’ultimo scatto rimanda al passato: quando il tenore che oggi conosciamo era ancora timidamente racchiuso in pochi ‘centimetri di bellezza’. Oggi ventiduenne, il cantante messinese mostra ancora quella meraviglia e quella ingenuità di un tempo. L’occasione per rispolverare l’album di famiglia arriva grazie alla partecipazione a Sanremo, dove Alberto sarà tra i concorrenti a partire dal prossimo 4 febbraio. Alberto Urso Instagram, piccolo “cucciolo” tra gli scatti social: “Ecco come mi sono sentito” Un sogno – quello di partecipare alla kermesse canora – che Alberto porta avanti sin dall’età di 8 anni, quando vide l’accoglienza del pubblico del teatro Ariston nei confronti di Andrea Bocelli: “Rimasi estasiato dal fatto che ... urbanpost

