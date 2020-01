A causa del generale Haftar non posso prendere la macchina. Sto lì e aspetto. Mi sento Meret (Di lunedì 20 gennaio 2020) È sabato sera e io sono fermo a cinquanta metri dall’entrata di un garage sotterraneo, nei pressi di Gendarmenmarkt, centro di Berlino. Davanti a me una schiera di soldati in tenuta da Guerra del Golfo mi sbarra la strada. “Ho parcheggiato in questo rimessa qualche ora fa” “Non possiamo farla passare” “Come mai?” “Lo vede quell’albergo che poggia sul parcheggio? Vi alloggia il generale Khalifa Haftar. È in visita per la conferenza di Berlino sulla Libia” “E tra quanto potrò avere accesso alla mia auto?” “Cinque minuti, due ore o domani. Chi può dirlo?” Chi può dirlo? Questo è l’eterno – e falso – problema. Le cose sanno sfuggire di mano rapidamente attorcigliandosi lungo un qualunque imprevisto. I mediocri si accapigliano a predire il futuro, i più intelligenti sanno piegare agli eventi quanto basta per lasciarli scorrere senza finire spezzati dalla realtà che ti aveva ... ilnapolista

trash_italiano : Le scuse non sistemano tutto. Una persona per anni è stata male, mentre l'altra ha preferito pensare a sé stessa. B… - emergenzavvf : #Incendio nel vano motore di un furgone causa l’esplosione delle bombole d’ossigeno caricate a bordo del mezzo, pri… - Mov5Stelle : Questo Paese ha perso 40 concittadini, ma anche cittadini di altri paesi europei e del mondo, a causa di una societ… -