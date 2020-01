Violento pestaggio ad autista Amat, identificato il responsabile (Di domenica 19 gennaio 2020) Ubriaco e in piena notte voleva salire sul bus Amat portando con sè la sua bicicletta. Al rifiuto dell’autista lo ha così aggredito. Così l’autista dell’Amat Francesco Midulla è stato vittima di una feroce aggressione sul bus che stava conducendo, in quel momento fermo al capolinea di piazza Cupani. Il mezzo si trovava al capolinea. Ora la polizia ha arrestato il responsabile dell’aggressione avvenuta tra venerdì e sabato notte. Si tratta di un ragazzo di 20 anni residente nella zona di corso dei Mille che, a dispetto della giovane età, “vanta” un ragguardevole curriculum criminale, incrementato nel recente passato anche da condotte censurabili che, proprio all’interno degli autobus di linea, si sono concretizzate in reati contro il patrimonio (borseggi e rapine). L’aggressore ha aperto il gabbiotto dell’autista, ha ripetutamente colpito la vittima che, seppur a fatica, è ... Leggi la notizia su direttasicilia

