Veronica Pivetti e gli anni della depressione: “Ne sono uscita con molta fatica” (Di domenica 19 gennaio 2020) Nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 condotto dalla vulcanica Mara Venier. Quest’oggi fra gli ospiti annunciati rientra anche Veronica Pivetti, che si racconterà in un’intensa intervista alla padrona di casa e presenterà il nuovo libro Per sole donne. L’attrice ripercorre poi gli anni della depressione e lancia un messaggio di speranza a tutti coloro che sono colpiti da questa malattia. Siparietto malizioso con Mara Venier La terza fatica letteraria di Veronica Pivetti viene presentata a Domenica In nella puntata di oggi. L’attrice è ospite di Mara Venier e racconta al suo pubblico alcuni dettagli del nuovo libro, dal titolo Per sole donne: “È un libro che parla di sesso, volevo scrivere un romanzo erotico-comico. Ho usato un linguaggio esplicito per parlare del sesso delle donne della mia età. Io ho 54 anni“. E, rivolgendosi a Mara Venier, ironizza: ... Leggi la notizia su thesocialpost

