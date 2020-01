Uma Thurman da Fazio si commuove per Regeni, ‘sostegno alla famiglia’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni. Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno”. Così la star di Hollywood Uma Thurman, visibilmente commossa, ospite ieri sera a ‘Che Tempo che fa’ su Rai2. L’attrice ha ascoltato la ricostruzione della vicenda di Giulio Regeni e le parole dei genitori del ragazzo ucciso in Turchia, che erano ospiti del programma. L'articolo Uma Thurman da Fazio si commuove per Regeni, ‘sostegno alla famiglia’ proviene da Ildenaro.it. ildenaro

