Travolto e ucciso nella notte | è caccia al killer

Torino - Travolto e ucciso da auto pirata : 10.36 Un uomo di 35 anni è morto la notte scorsa nel Torinese dopo essere stato travolto da un pirata della strada. La vittima è di nazionalità albanese. Il conducente della vettura non si è fermato. Sulle sue tracce ci sono i Carabinieri, che hanno approntato una serie di posti di blocco nella zona. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Stupinigi a Orbassano. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava camminando a ...

Un uomo è stato Travolto e ucciso da un'auto sulla statale 106 a Bova Marina : Salvatore Orlando, cinquantenne, ex consigliere comunale, è morto investito da un'automobile mentre attraversava a piedi sulla strada statale 106 all'altezza di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. E' accaduto intorno alle 18:30, poco prima dell'ingresso del paese, in una zona con scarse condizioni di visibilità. Secondi i primi rilievi, l'uomo era uscito da un negozio e stava attraversando la strada a piedi quando è stato ...

Reggio Calabria - dramma sulla statale 106 : pedone Travolto e ucciso mentre attraversa la strada : Il dramma si è consumato lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio del comune di Bova Marina, nella città metropolitana di Reggio Calabria. L'auto guidata da una donna ha investito in pieno l'uomo sbalzandolo diversi metri in avanti sull'asfalto. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

In bici su A4 - 60enne Travolto e ucciso : 16.26 Un 60enne è stato investito e ucciso in sella alla propria bicicletta sulla A4 Milano-Venezia,all'altezza del tratto tra la barriera Milano Est e Agrate. A travolgerlo è stata un'auto guidata da un 47enne di Brescia che si è fermato a prestare soccorso. All'arrivo del 118però non c'era più nulla da fare per l'uomo. Sconosciuto il motivo per cui la vittima fosse in bici in autostrada.

Milano - in bicicletta di notte in autostrada : Travolto e ucciso sul colpo un uomo di 60 anni : Investito e ucciso mentre percorreva in sella alla sua bici l’autostrada A4 Milano-Venezia. È successo la notte tra venerdì e sabato all’altezza del tratto tra la barriera Milano Est e Agrate. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima, un uomo di 60 anni, stava pedalando al buio sotto la pioggia quanto è stato travolto da una Skoda guidata da un 47enne di Brescia che non è riuscito a evitare l’impatto. Il ...

Ancona - va a trovare la moglie ricoverata : Travolto e ucciso da un’auto davanti all’ospedale : Un uomo di ottantuno anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada davanti all’ospedale Torrette di Ancona. L’anziano, deceduto al Pronto soccorso, aveva appena fatto visita alla moglie ricoverata. Si chiamava Giuseppe Galdelli ed era residente a Chiaravalle. Era andato a trovare la moglie ricoverata in ospedale e, all’uscita, intorno alle 19.30, è stato travolto e ucciso da un’auto. Il dramma si è consumato, ...

Travolto e Ucciso a 17 Anni Mentre Va a Scuola - Addio a Marco Salmi : Un 17enne di Modena, Marco Salmi, ha perso la vita dopo essere stato centrato da un’automobile Mentre si recava a Scuola in bici. Era mattina presto, la visibilità era limitata. Il conducente dell’auto, sottoposto ai test per droga e alcol che sono risultati negativi, non ha potuto evitare l’urto. Portato in ospedale, il ragazzo è deceduto. Tutta la comunità ora piange la scomparsa di Marco Salmi, descritto come un giovane buono e gentile. Il ...

Investimento sulla Roma – Viterbo : è Andrea Trifolelli il 25enne Travolto e ucciso da un treno : Il ragazzo investito e ucciso da un treno tra Bassano e Oriolo Romano è Andrea Trifolelli, 25 anni, originario di Soriano nel Cimino. Il giovane prima di suicidarsi ha mandato dei messaggi alla sorella. La linea ferroviaria Roma-Viterbo è rimasta bloccata per diverse ore tra Bracciano e Capranica, ritardi fino a 120 minuti.Continua a leggere

Tragedia alla stazione di Loreto - 15enne Travolto e ucciso da un treno : traffico in tilt : Uno studente di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno Frecciargento mentre attraversava i binari della stazione di Loreto. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica di quanto successo. traffico ferroviario in tilt, con i convogli della tratta Pescara-Ancona con ritardi fino a circa 30 minuti. Drammatico incidente alla stazione di Loreto. Uno studente di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno di passaggio mentre attraversava ...

Marco - Travolto e ucciso a 17 anni a Modena : “Giovane scout - amava basket e musica” : Marco Salmi, un ragazzo di diciassette anni, è morto ieri mattina dopo essere stato travolto da un’auto a Modena. Come ogni giorno, l’adolescente stava raggiungendo con la sua bici la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a scuola, all'istituto agrario di Castelfranco Emilia: “Un ragazzo buono, sempre sorridente”.Continua a leggere

