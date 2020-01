Summit a Berlino per la pace in Libia. Il petrolio, l’arma di ricatto di Haftar (Di domenica 19 gennaio 2020) I duellanti sono presenti, ma resta arduo il tentativo di farli incontrare; i loro tutori - Mosca e Ankara - anche; esiste anche una bozza di accordo e un nutrito stuolo di mediatori di buona volonta' tra cui l'Italia. La speranza di uno spiraglio per la pace in Libia e' a portata di mano oggi a Berlino, dove alle 14,30 è cominciata la Conferenza per la pace, ma si scontra con la riluttanza di fondo dei protagonisti: Fayez al Serraj e Khalifa Haftar. A circa un'ora dall'inizio della Conferenza di Berlino i due leader libici Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar, secondo diverse fonti vicine al dossier libico, non hanno avuto contatti. Sarraj e Haftar, al momento, si trovano in due stanze separate della Cancelleria tedesca, sede del Summit.Il primo chiede qualcosa che nella bozza di accordo non c'e', ovvero una "forza internazionale di protezione"; l'altro, ormai solito alle mosse a ... Leggi la notizia su ilfogliettone

GiuseppeRepaci2 : # summit a Berlino su questione Libia: manca una Politica Estera forte e chiara. - ConteFere : RT @nadiarizzo1210: CONTE il summit di Berlino parte in salita -