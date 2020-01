Sardine a Bologna, Santori: “Non è una manifestazione contro Salvini” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Assolutamente no”. Con queste parole Mattia Santori, fondatore delle Sardine, ha risposto ai giornalisti che, a margine della manifestazione di oggi a Bologna, gli chiedevano se si tratti di una iniziativa contro Matteo Salvini. “Non si parlerà di politica né di elezioni”, ha detto Santori. “Ma di temi sociali, ambiente, uguaglianza, lavoro, ‘ndrangheta. Abbiamo tanti ospiti che verranno qui a portare cultura. La rivoluzione è questa: tornare a fare politica partendo dalla comunità”. Rispondendo a chi gli chiedeva di una possibile alleanza col Pd dopo le elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio, Santori ha detto: “Cogliamo il fatto che il Pd si stia mettendo in discussione, ne abbiamo discusso ed è un bene, perché è giusto riflettere su temi politici. Ma per noi è troppo presto, siamo ancora un movimento informale, dobbiamo darci ... Leggi la notizia su tpi

