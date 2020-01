Paura a San Giovanni a Teduccio: bomba carta esplode davanti a un bar (Di domenica 19 gennaio 2020) Il titolare dell’attività commerciale a San Giovanni a Teduccio ha riferito alla Polizia di non aver mai ricevuto minacce estorsive: per fortuna non ci sono stati danni a persone. Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti all’ingresso di un bar a Napoli. E’ accaduto in via Comunale Ottaviano nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio. L’attentato ha provocato l’annerimento della serranda senza provocare danni a persone. Il titolare dell’esercizio commerciale ha riferito alla Polizia – che sta indagando sull’episodio – di non aver mai ricevuto minacce estorsive. L'articolo Paura a San Giovanni a Teduccio: bomba carta esplode davanti a un bar proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

