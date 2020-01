PAGELLE Genoa Roma: Pellegrini-Under da sogno, Pandev si salva VOTI (Di domenica 19 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Genoa Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Roma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Pellegrini (Roma) FLOP: Cassata (Genoa) VOTI Genoa (3-5-2): Perin 4.5; Goldaniga 5.5, Romero 6, Biraschi 5.5; Ghiglione 5.5, Sturaro 5.5 (92’ Radovanovic sv), Schone 5, Cassata 5 (70′ Favilli 5.5), Barreca 6; Pandev 6.5, Sanabria 5.5 (86′ Agudelo sv). Allenatore: Nicola 5. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Spinazzola 7, Smalling 6.5, Mancini 6.5, Santon 6.5 (84′ Cetin sv); Veretout 6.5 (72′ Cristante 6), Diawara 6.5; Kluivert 5.5, Pellegrini 7, Under 7 (88′ Peres sv); Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 7. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

