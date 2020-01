PAGELLE Bologna Verona 1-1 | Lazovic e Skorupski protagonisti VOTI

PAGELLE Bologna Verona : TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Hellas Verona, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sansone FLOP: Di Carmine VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Torino-Bologna 1-0 - i granata soffrono tantissimo ma vincono : le PAGELLE di CalcioWeb - Palacio sprecone : Torino-Bologna – Il Torino soffre tremendamente ma porta a casa tre punti fondamentali contro il Bologna. I felsinei recriminano per le tante occasioni sprecate, specialmente con un Palacio stranamente in giornata no. Nel primo tempo partita equilibrata. Il Torino passa con una bella azione corale chiusa da un destro di Berenguer da pochi metri. Il Bologna prova a reagire affidandosi perlopiù a Orsolini, che non riesca ad essere ...

PAGELLE e Highlights 18^ giornata : Napoli-Inter 1-3 - doppietta Lukaku! Juve-Cagliari 4-0 - tripletta Ronaldo. Bologna-Fiorentina 1-1 - Orsolini last minute. Milan-Samp 0-0 - non basta Ibra : Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso […] L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Napoli-Inter 1-3, doppietta Lukaku! Juve-Cagliari ...

Il Bologna domina contro la Fiorentina ma pareggia solo nel finale - decisivo Orsolini : le PAGELLE di CalcioWeb : Bologna-Fiorentina – Il Bologna riacciuffa la Fiorentina nel recupero grazie ad un gol di Orsolini su calcio di punizione. I viola erano andati in vantaggio con una rete di Benassi, pur non giocando una grande partita e soffrendo per tutti i 90′. Primo tempo giocato meglio dal Bologna. I felsinei trovano il vantaggio con Palacio, ma il guardalinee annulla per fuorigioco, confermato poi dal VAR. La Fiorentina si rende pericolosa ...

PAGELLE Bologna Fiorentina : Orsolini e Benassi - che gol! Pezzella ingenuo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Fiorentina Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Orsolini FLOP: Pezzella VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Denswil 6 (76′ Skov Olsen SV); Poli 5,5 (58′ Santander 6,5), Medel 5,5 (83′ ...

PAGELLE Lecce Bologna : Orsolini sul velluto - i giallorossi si svegliano tardi VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Bologna, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gabriel, Orsolini FLOP: Tachtsidis VOTI Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 6, Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 5; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5 (46′ Shakhov 6), Tabanelli 5.5 ...

Risultati Serie A - Orsolini trascina il Bologna : ‘Grassi’ risate del Parma nel finale - le PAGELLE [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse due gare importanti valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per la zona salvezza. Dominio del Bologna che ha vinto in lungo ed largo contro il Lecce, veramente male la squadra di Liverani, bene invece quella di Mihajlovic. L’uomo del match è stato Orsolini, doppietta strepitosa per l’attaccante, l’altra rete è stata realizzata da ...

Serie A - le PAGELLE di Napoli-Bologna : Skov Olsen cambia la partita : Il Napoli perde ancora e ora può scivolare a -8 dalla zona Champions. Il San Paolo sommerge gli azzurri di fischi. Bologna corsaro con Skov Olsen e Sansone.

