Mara Venier e l'amarezza: "Non avevo più voglia di vivere" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Serena Granato Nella seconda puntata di C'è posta per te, Mara Venier ha rilasciato delle struggenti dichiarazioni sulla perdita della madre Lo scorso sabato 18 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di C'è posta per te. Il rinnovato people-show di Maria De Filippi ha visto Mara Venier presentarsi in qualità di ospite in studio, per aiutare un ragazzo di nome Mimmo a dire grazie alla famiglia della fidanzata defunta, da cui ha avuto la figlia Beatrice. Il giovane protagonista della commovente storia - raccontata in tv - ha voluto dirsi pubblicamente grato ai "suoceri" e al cognato, per averlo supportato nei momenti più duri della sua vita. La compianta fidanzata Giada è venuta a mancare per via di un incidente stradale. E, dal giorno che ha segnato la triste perdita familiare, i protagonisti della storia sono diventati sempre più uniti. Un storia che ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

