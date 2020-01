LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Bolshunov implacabile, Klaebo secondo in rimonta. De Fabiani 10°, in ripresa! Johaug senza rivali tra le donne (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 Per lo sci di fondo oggi è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:44 Oltre a De Fabiani, gli altri italiani: 25 Salvadori +3’37″2 32 Noeckler +4’00″3 13:43 Questa dunque la top ten maschile: 1 Bolshunov (RUS) 37’01″3 2 Klaebo (NOR) +46″7 3 Krueger (NOR) +47″2 4 Roethe (NOR) +47″7 5 Niskanen (FIN) +56″2 6 Melnichenko (RUS) +1’32″3 7 Hyvarinen (FIN) +1’43″6 8 Toenseth (NOR) +1’43″7 9 Gaillard (FRA) +1’46″6 10 De Fabiani (ITA) +2’26″2 13:41 25° posto per Giandomenico Salvadori a 3’37″2, mentre finisce 32° a 4’00″3 Dietmar Noeckler. 13:40 Ed è decima posizione per Francesco De Fabiani, ottimi segnali per lui dopo un inizio di stagione difficilissimo! ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Al via la gara maschile Bolshunov difende il prima… - Romana40 : RT @OA_Sport: LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tutti contro Noel - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tutti contro Noel -