LIVE Juventus-Parma 2-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Szczesny respinge un tentativo di Hernani! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Parma che alza il baricentro, Juventus in difficoltà. 80′ Fuori Dybala e dentro Douglas Costa per la Juventus. 78′ Hernani prova il tiro da fuori area, conclude debolmente. 76′ Juventus che spinge e prova a chiudere il Parma dentro l’area di rigore. 74′ Bonucci va al tiro da fuori area, il pallone finisce con una deviazione oltre i pali difesi da Sepe. 72′ Ammonito Kurtic per un fallo a centrocampo. 70′ Higuain serve Dybala al limite ma sbaglia completamente il tiro che finisce fuori. 68′ Fuori Scozzarella e dentro Sprocati per il Parma. 66′ Higuain prova il destro da fuori, pallone vicino al secondo palo. 64′ Sarri chiede di alzare il baricentro della squadra per supportare il tridente. 62′ Cristiano Ronaldo punta Darmian che lo ferma duramente ma senza ... oasport

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Inizia #JuveParma! Tutti con i nostri campioni! ?? LIVE MATCH ??… - JuventusTV : #JuveParma vivila in diretta con noi! ?? Pre partita dalle ore 20 con analisi e interviste ?? Post partita pochi mi… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa del Mister! #JuveParma LIVE ???? -