LIVE Juventus-Parma 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Ramsey ci prova con il tacco ma non trova la porta! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Problemi muscolari per Alex Sandro, dentro Danilo per la Juventus. 19′ Dybala prova a servire Ramasey ma il pallone finisce sul fondo prima dell’intervento del gallese. 17′ Rabiot si riprende a fatica e rientra in campo anche se non in perfette condizioni. 15′ Gagliolo supera Cuadrado sulla fascia ma poi nel recuperare il pallone finisce addosso a Rabiot che finisce a terra. 13′ Cristiano Ronaldo ubriaca di finte Darmian e va al cross, Ramsey di tacco non trova la porta. 11′ Possesso palla prolungato della Juventus ma il Parma è ben messo in campo e non concede spazi. 9′ Ramsey prova la percussione in mezzo ma viene fermato da Hernani senza fallo. 7′ Corner di Dybala per Alex Sandro che tocca la palla ma non inquadra la porta. 5′ Destro di Ronaldo che rientra dalla sinistra, ... oasport

