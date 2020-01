Libia: Gentiloni, ‘Chapeau a cancelliera Merkel per ripresa dialogo’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Non so come andrà la Conferenza di Berlino” sulla Libia. “So che la cancelliera Merkel ha fatto il possibile per resuscitare il dialogo. Chapeau”. Lo scrive su Twitter Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici. L'articolo Libia: Gentiloni, ‘Chapeau a cancelliera Merkel per ripresa dialogo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

