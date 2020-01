Il caso Sanremo arriva in Parlamento, la lettera di 29 deputate contro Amadeus e Junior Cally (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono 29 le deputate di tutti gli schieramenti che hanno firmato una lettera in cui chiedono al conduttore e direttore artistico della 70esima edizione di scusarsi pubblicamente. E su Junior Cally: "Messaggi misogini e sessisti destinati ai ragazzi". L'Intergruppo per le donne comprende tutte le forze parlamentari. Tra le firmatarie anche Laura Boldrini e Marianna Madia. Leggi la notizia su fanpage

