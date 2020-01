Gregoretti,maggioranza studia strategia

maggioranza (Pd, Iv, M5s e Leu) si incontreranno in Senato alle 15.30 per decidere la linea da tenere in Giunta per le Immunità sul caso Gregoretti. Lo si apprende da fonti giallorosse. L'orientamento, anche dopo la richiesta di Matteo Salvini ai leghisti di mandarlo a processo, è quello di disertare la riunione, convocata proprio per votare la relazione di Maurizio Gasparri.(Di domenica 19 gennaio 2020) I capigruppo di(Pd, Iv, M5s e Leu) si incontreranno in Senato alle 15.30 per decidere la linea da tenere in Giunta per le Immunità sul caso. Lo si apprende da fonti giallorosse. L'orientamento, anche dopo la richiesta di Matteo Salvini ai leghisti di mandarlo a processo, è quello di disertare la riunione, convocata proprio per votare la relazione di Maurizio Gasparri.(Di domenica 19 gennaio 2020)

s_margiotta : #Casellati vota con destra e contro maggioranza per fare un favore a #Salvini. Conferma così cifra di Presidenza di… - Agenzia_Ansa : Gregoretti, Salvini a #Riace: 'Per Rackete no a processo, per me si''.'Incredibile ingiustizia, stragrande maggiora… - Agenzia_Ansa : #Gregoretti la maggioranza lascia la giunta. @matteosalvinimi 'Se mi processate preparate un'aula grande, tanti ita… -