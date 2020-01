Esonero Gattuso | il clamoroso retroscena

CorSera : Ancelotti è deluso per non aver ricevuto una telefonata da Gattuso prima dell’Esonero : Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava racconta la delusione di Ancelotti nel non aver ricevuto neanche una telefonata da Gattuso prima dell’esonero. Una telefonata in cui il suo figlio calcistico gli preannunciasse che sarebbe stato lui a succedergli sulla panchina del Napoli, che era già tutto deciso. E, allo stesso tempo, dell’imbarazzo di Gattuso nell’aver rimandato quella telefonata fino alla fine, fin dopo ...

Napoli a caccia degli ottavi - ma Ancelotti è a un passo dall’Esonero. Pronto Gattuso : Il tecnico: valigia sempre pronta. De Laurentiis ha già scelto il sostituto per uscire dalla crisi: l’ex milanista può firmare fino al 2021

GdS – Esonero Ancelotti? Gattuso traghettatore e poi Gasperini : La Gazzetta dello Sport delinea lo scenario nel caso in cui De Laurentiis dovesse decidere di mandar via Ancelotti Scrive la rosea: “Ci sarebbe bisogno di un allenatore che per centrare il quarto posto, dopodiché arrivederci e grazie, perché il presidente ha altre idee per il futuro. Come sostituto di Ancelotti, per la prossima stagione, lui vede molto bene Gian Piero Gasperini”. Il primo nome in agenda è proprio quello di ...

Fiorentina - Pradè sul rischio Esonero Montella e sull’ipotesi Gattuso : E’ un momento difficile in casa Fiorentina. La sconfitta odierna con il Torino complica la situazione in classifica, al termine del match ecco le parole del ds Pradè ai microfoni Rai: “Vincenzo Montella non è a rischio e domenica prossima siederà come sempre in panchina. Il mister è una persona intelligente, sa che non è un periodo semplice. Insieme ai calciatori ce la faranno ad uscire fuori. Ipotesi Gattuso? Non abbiamo mai ...

Il Toro fa Viola Montella che ora rischia l’Esonero : a Firenze arriva Gattuso? : Mazzarri rimette il Toro in corsa per l’Europa. Un colpo di testa di Zaza e una rete di Ansaldi sono

Napoli - Esonero Ancelotti : De Laurentiis ha contattato Gattuso : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis ha contattato Gattuso Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dal collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà. Il giornalista ha infatti riferito di un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, agente legatissimo a Rino Gattuso. Un sondaggio, per ora – sottolinea l’esperto di mercato – in attesa di capire il resto. Ma un sondaggio che va ovviamente tenuto in considerazione. Gattuso non si sente ...

RAI – Esonero Ancelotti inevitabile in un caso. Gattuso a Napoli anche a piedi! Su Mertens-Inter arrivano segnali : Napoli, in caso di Esonero Ancelotti, tra i possibili sostituti Gattuso Il giornalista ed esperto di di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato è intervenuto a Radio Sportiva rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli calcio: Calciomercato, Gattuso al Napoli? “Difesa del Napoli? Albiol dava una fiducia a Koulibaly che Manolas non riesce a dare. La situazione di spogliatoio si è incancrenita anche per alcune scelte di Ancelotti a ...

De Laurentiis : “Esonero Ancelotti? Fiducia totale mai venuta meno! La squadra deve tornare a lavorare con serenità. Su Gattuso e Allegri…” : Il presidente De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni: “Ho aspettato alle 10.45 poi ho chiamato De Laurentiis. Mi autorizza a rivelare i contenuti della chiacchierata con lui, perciò è una sua versione. Mi ha detto, e leggo testualmente perchè ho scritto le dichiarazioni di quattordici ...

Esonero di Ancelotti : Napoli a Gattuso come traghettatore? : L’Esonero di Carlo Ancelotti sembra imminente. Il mister prova a correre ai ripari ed impone il ritiro. C’è stato –