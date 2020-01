E’ Fabio Tucciariello l’uomo investito e lasciato senza vita in strada (Di domenica 19 gennaio 2020) È finita in tragedia una rissa tra ultras di due squadre lucane del potentino, il Vulture Rionero e il Melfi. Muore investito da un’auto Fabio Tucciariello. Morire per la passione di una vita, oppure per una casualità. E’ questa la domanda che si stanno facendo gli investigatori per cercare di spiegare l’incidente mortale di Vaglio … L'articolo E’ Fabio Tucciariello l’uomo investito e lasciato senza vita in strada proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Fabio Tucciariello Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fabio Tucciariello