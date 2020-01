Djuric micidiale: la Salernitana espugna l’Adriatico di Pescara (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPescara – Una doppietta di Djuric consente alla Salernitana di iniziare il girone di ritorno nel miglior modo possibile. I granata battono il Pescara a domicilio 2-1 e volano al settimo posto. Il bosniaco va in gol due volte tra il 50′ e il 54′, prima con un esterno sinistro preciso a battere Fiorillo e poi con un tap-in vincente sotto porta. Il Pescara rischia di capitolare ma poi reagisce e colpisce con Maniero accorciando le distanze al 63′, ma l’assalto dei padroni di casa si rivela infruttuoso nell’ultima mezzora. Per i campani è il quarto successo in trasferta. Sabato all’Arechi arriva il Cosenza, un appuntamento da non fallire per avvicinare ulteriormente i piani alti della classifica. L'articolo Djuric micidiale: la Salernitana espugna l’Adriatico di Pescara proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

SSportNetwork : GOAL! PES-SAL Parziale: 0-2 Marcatore: Djuric M. (S) 53' Azione: Micidiale uno-due degli ospiti! Ancora Djuric, che… -