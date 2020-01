Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2020: Maren Lundby ed Eva Pinkelnig divise da un punto dopo Zao (Di domenica 19 gennaio 2020) Un punto: questo è il divario tra Maren Lundby ed Eva Pinkelnig dopo la tappa di Coppa del Mondo di Zao, in Giappone, in cui l’austriaca ha dominato assieme alle sue connazionali, in particolar modo Chiara Hoelzl. La norvegese, a differenza dello scorso anno, non sta trovando terreno facile per la riconferma in vetta alla Classifica della Sfera di Cristallo, e si capirà in Europa come potrebbero andare realmente le cose. Sono ben quattro le austriache nelle prime otto posizioni: oltre a Pinkelnig e Hoelzl, ci sono Marita Kramer quinta e Daniela Iraschko-Stolz ottava. La prossima settimana il circuito femminile tornerà in Europa, a Rasnov, in Romania, su un trampolino storicamente favorevole a Lundby, che negli ultimi anni vi ha collezionato soltanto primi e secondi posti, e può dunque sperare ragionevolmente di riguadagnare del margine. Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI ... Leggi la notizia su oasport

LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Calcio: Coppa Italia 2019/20 O su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -