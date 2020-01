C'è posta per te, Mara Venier commossa dalla storia di Milo (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Un finale con le lacrime per la seconda puntata di C'è posta per te, a sigillare l'appuntamento del people show condotto da Maria de Filippi è un'amica della conduttrice che torna a farle visita in uno dei suoi programmi: Mara Venier. L'ospitata (per la cronaca andata in onda solo dopo la fine di Meraviglie su Rai 1 e solo dopo mezzanotte, quindi in seconda serata avanzata) è stata l'occasione non sono per un ritrovo ed un ritorno a Mediaset per una sera, ma è anche - e soprattutto - per essere il gancio alla buona riuscita di un regalo, quello che Milo ha voluto fare in studio ai suoi suoceri.Il ragazzo ha chiesto l'aiuto della trasmissione per poter rivolgere loro un ringraziamento, ma a modo suo. La storia di Milo ha i tratti del dramma: la sua compagna Giada, conosciuta quando lei aveva 15 anni e dalla quale ha avuto la piccola Beatrice, nel 2018 è vittima di un improvviso incidente ... Leggi la notizia su blogo

