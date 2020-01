Australian Open 2020, tabellone maschile: tutti gli accoppiamenti (Di domenica 19 gennaio 2020) Australian Open 2019 al via a Melbourne. Nel tabellone maschile, tanti gli outsider pronti a inserirsi tra i “soliti” favoriti, Djokovic detentore del titolo, Nadal e Federer. Berrettini e Fognini le speranze azzurre. Attenzione anche a Sinner, qualificato direttamente nel main draw Nonostante l’emergenza incendi e l’aria malsana che incombe su Melbourne, gli Australian Open … L'articolo Australian Open 2020, tabellone maschile: tutti gli accoppiamenti proviene da www.inews24.it. inews24

