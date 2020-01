Volley, Accademia scatenata: contro l’Ottavima arriva la ‘decima’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il girone di ritorno dell’Accademia si apre con una vittoria. Le giallorosse infatti superano in trasferta l’Ottavima Napoli con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-19, 25-18), centrando così la terza vittoria consecutiva e la decima in campionato su dodici partite. Come sette giorni fa a Volla, anche la partita di stasera non è stata mai in discussione: le beneventane hanno sempre condotto la gara dal primo all’ultimo punto. Una vittoria che conferma ancora una volta il grado di maturità raggiunto dalla squadra, davvero implacabile contro tutte le squadre del campionato dal quarto posto in giù. contro la sesta forza del torneo, l’Accademia conferma il suo ottimo momento: mister Ruscello tiene a riposo Alessandra Pericolo, non al meglio, sostituendola con Della Gatta ma fin dalle prime battute si intuisce la superiorità beneventana e ... Leggi la notizia su anteprima24

