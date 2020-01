Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 17:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA SP18A VIA TRAVERSA DEL GRILLO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA GIARDINETTI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CODE SU VIA PRENESTINA DAL RACCORDO A OSTERIA DELL OSA RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-01-2020 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 16… -