Ticket sanitario 2020 in base al reddito, come cambiano le regole (Di sabato 18 gennaio 2020) Ticket sanitario 2020 in base al reddito, come cambiano le regole Il Ticket sanitario potrebbe presto essere modificato su iniziativa del governo: ad annunciarlo direttamente il ministro della Sanità Roberto Speranza qualche giorno fa. La riforma consisterebbe nella sua modulazione in base alle fasce di reddito: in pratica, chi guadagna di meno pagherebbe di meno. Ticket sanitario: cosa ha detto il ministro Speranza? Ospite della trasmissione della mattina di La7 Coffee Break, a proposito di Ticket sanitario, il ministro Speranza ha dichiarato di essere favorevole a un bilanciamento del balzello modulato sul reddito e, nello specifico, di essere d’accordo con “un bilanciamento a favore dei ceti sociali più deboli”. Oggi, ha continuato sul punto Speranza, “una prestazione sanitaria viene pagata in ugual modo sia da un miliardario sia da chi ha difficoltà economiche. Io ... Leggi la notizia su termometropolitico

