Teatro, al San Carlo una Tosca senza tempo firmata Edoardo De Angelis (Di sabato 18 gennaio 2020) Una Tosca senza tempo, o “in un tempo che e’ sempre”. Cosi’ la interpreta Edoardo De Angelis, regista tra i piu’ apprezzati del cinema italiano, che approda alla lirica con l’opera pucciniana che aprira’ il 2020 del Teatro di San Carlo. Una produzione contrassegnata da un’altra figura artistica di primo piano. A curare le scene sara’ in fatti l’artista Mimmo Paladino. Tosca, dal 22 al 29 gennaio, vedra’ alternarsi nel ruolo della protagonista le soprano Carmen Giannattasio e Monica Zanettin, mentre il ruolo di Mario Cavaradossi sara’ affidato a Fabio Sartori e ad Arsen Soghomonyan. A dirigere l’orchestra del Teatro di San Carlo, Donato Renzetti, mentre Stefania Rinaldi dirigera’ il Coro di Voci Bianche del San Carlo. Prima dello spettacolo il Teatro sara’ aperto per tre prove generali, per ... Leggi la notizia su ildenaro

