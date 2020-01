Sondaggio di Youtrend, Pregliasco a Omnibus: "Renzi al 4,4 per cento, rischia il posto in Parlamento" (Di sabato 18 gennaio 2020) Lorenzo Pregliasco presenta a Omnibus la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 17 gennaio. Il direttore di Youtrend parla di una Lega sempre al primo posto (30,8), ma con un calo del -0,4 per cento. Passando, il partito di Matteo Salvini, dal 31,2 di un mese fa al 30,8. Scende anche Leggi la notizia su liberoquotidiano

