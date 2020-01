SENTENZA CONSULTA/ Il perché di un referendum bocciato e le regole che mancano ancora (Di sabato 18 gennaio 2020) Ecco perché la CONSULTA ha bocciato il referendum chiesto dalle Regioni. Gli elementi più sensibili del sistema elettorale andrebbero messi in Costituzione Leggi la notizia su ilsussidiario

marcotravaglio : FIASCHEROLI Viva sorpresa e costernazione ha suscitato fra i leghisti la sentenza della Consulta che boccia il refe… - BabbaiFabry : RT @marcotravaglio: FIASCHEROLI Viva sorpresa e costernazione ha suscitato fra i leghisti la sentenza della Consulta che boccia il referend… - FalcionelliFede : RT @MolinariRik: Ultimo appuntamento di questa lunga giornata... Se non siete ancora a dormire, alle 23.40 sarò in diretta su Radio 1 per c… -