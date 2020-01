Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Wengen 2020: programma, orario e tv (Di sabato 18 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio si disputerà lo slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend in terra svizzera dopo la combinata e la discesa libera sulla mitica pista Lauberhorn, appuntamento imperdibile tra i pali stretti dove si preannuncia grandissima battaglia per la vittoria e per i piazzamenti sul podio. La gara sarà anche cruciale in ottica classifica generale, la lotta per la Sfera di Cristallo è entrata nel vivo e ogni evento può mescolare le carte in tavola. Battaglia apertissima tra il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Alexis Pinturault che sono separati da appena due punti in graduatoria, lo scandinavo partirà con i favori del pronostico ma il transalpino potrà difendersi. Riflettori puntati anche sullo svizzero Daniel Yule, sull’altro francese Clement Noel, sullo svedese Andre Myhrer e sull’elvetico Ramon ... Leggi la notizia su oasport

