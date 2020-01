Schiaffi allo studente in aula: denunciato il professore (Di sabato 18 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'insegnante avrebbe colpito il suo alunno perché seduto in modo non rispettoso. La denuncia della madre: "Mi auguro che sia allontanato quanto prima" Avrebbe invitato più volte l'alunno a stare seduto in maniera composta al banco. Ma all'ennesimo rifiuto del ragazzino, il professore avrebbe reagito tirandogli uno schiaffo. Ora l'insegnante, un 60enne, è stato denunciato dai genitori della vittima. L'episodio si sarebbe verificato ieri mattina durante una lezione di cucina all'istituto alberghiero Saffi di Firenze. Da quanto riferito alle forze dell'ordine che stanno ricostruendo il fatto, l'alunno di 14 anni si sarebbe seduto in modo scomposto in aula, alzando anche le braccia per stirarsi. Una posizione poco rispettosa che il docente avrebbe più volte fatto notare al ragazzo: il 60enne avrebbe infatti chiesto in diverse occasioni allo studente di mettersi ... Leggi la notizia su ilgiornale

