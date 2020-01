Sarno, molesta la sua ex fidanzata minorenne: otto mesi di carcere per un 31enne (Di sabato 18 gennaio 2020) Un uomo di 31, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia di Sarno, nel Salernitano: è stato riconosciuto colpevole dei reati di lesioni, violenza privata ed atti persecutori commessi anni fa ai danni di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne. Durante l'arresto, trovata anche marijuana in casa: è stato così segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Leggi la notizia su fanpage

