Quelli che il calcio, gli ospiti della puntata del 19 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Quelli che il calcio domenica 19 gennaio alle 14 su Rai 2 gli ospiti della puntata Domenica 19 dicembre torna l’appuntamento con Quelli che il calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca, Paolo e Mia Ceran. Tra i temi della puntata la vittoria del Napoli di Rino Gattuso in Coppa Italia, per confrontarsi sul tema ci sarà il comico partenopeo Francesco Paolantoni. In studio l’interista Enrico Bertolino, la giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti, il romanista Adriano Panatta e Katia Ancelotti, il cui papà Carlo, come vedremo in un collegamento del nostro Ubaldo Pantani, ci racconterà la sua avventura all’Everton. Dopo l’impegnativa prova d’apnea della scorsa settimana, una nuova sfida sportiva attende i nostri conduttori. Dall’acqua si passa al ghiaccio, con la giovanissima campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Valentina Marchei. Riusciranno i nostri a non ruzzolare per primi sulla ... Leggi la notizia su dituttounpop

