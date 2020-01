Maria Elena Boschi: «Ero fidanzata, ora è finita, ma ci vogliamo ancora bene» (Di sabato 18 gennaio 2020) Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 è stata Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera. La 38enne ha confermato il fidanzamento e la successiva rottura: «La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene». Quando la padrona di casa le ha chiesto perché l’avesse tenuta nascosta, la Boschi ha replicato: «Perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava – nel momento in cui me lo hanno chiesto – poco rispettoso nei confronti di lui e verso la sua famiglia dire una bugia!». «E ora è fidanzata?», ha incalzato Lilli Gruber. «Anche se non lo trovo così rilevante, ora no», ha detto l’ex ministra. Maria Elena Boschi: «Ero fidanzata, ora è finita, ma ci vogliamo ancora bene» Il capogruppo di Italia Viva, già ministro nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ... Leggi la notizia su urbanpost

