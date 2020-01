Live Non è la D’Urso torna con l’edizione 2020: ecco quando andrà in onda (Di sabato 18 gennaio 2020) Con Live Non è la D’Urso riprenderà finalmente quota l’anno solare di Barbara D’Urso, sospesosi a metà dicembre con le dovute pause invernali e ora di nuovo partito a pieno regime. Con Pomeriggio Cinque alla sua prima settimana del nuovo anno, e il Grande Fratello della prossima primavera in fase preparatoria, tocca ora all’altro grande talk della conduttrice riprendersi la scena. Il già classico programma serale, giunto al suo secondo anno e subito confermatosi punto cardine della programmazione Mediaset, tornerà infatti in onda regolarmente a partire dal 19 gennaio 2020. Da Anna Oxa a Nina Moric, tutti i grandi ospiti per il ritorno in televisione di Live Non è la D’Urso: appuntamento alla domenica sera con l’edizione 2020 La prima edizione del nuovo decennio per Live Non è la D’Urso rappresenterà la terza complessiva dello show, dopo quella ... Leggi la notizia su velvetgossip

