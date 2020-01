Live Napoli-Fiorentina 0-1: Insigne dai venti metri: un altro palo! (Di sabato 18 gennaio 2020) Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in... Leggi la notizia su ilmattino

MondoNapoli : LIVE - Palo di Insigne! Napoli vicino al pari - - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ??52' PALO DI INSIGNE! NAPOLI VICINO AL PAREGGIO! Azione personale del capitano azzurro, sfortunato nella circostanza… - calciomercatoit : ??52' PALO DI INSIGNE! NAPOLI VICINO AL PAREGGIO! Azione personale del capitano azzurro, sfortunato nella circostan… -