Lino Guanciale a Meraviglie «L’Abruzzo è una terra piena di sorprese, Collemaggio emblema della ricostruzione» (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Meraviglie, Lino Guanciale parla delle sue origini abruzzesi e dell’Aquila dopo il terremoto Una nuova entusiasmante puntata del documentario condotto da Alberto Angela. Ospite speciale di Meraviglie



la Penisola dei Tesori, nella parte dedicata all’Abruzzo, Lino Guanciale. L’attore ha parlato delle sue origini marsicane «Sono nato ad Avezzano, in provincia de l’Aquila. La parte dell’Abruzzo chiamata Marsica, una terra bellissima, quella del Parco Nazionale. È una regione piena di sorprese. Sono salito sul Gran Sasso a 16 anni, da lassù si vede tutto e si capisce in che posto si è piovuti, si capisce anche il carattere della gente, come la pietra» ha scherzato.Eccolo! #Meraviglie #Abruzzo #LinoGuanciale pic.twitter.com/SInHI668e3— Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) January 18, 2020 Lino Guanciale a Meraviglie parla dell'Aquila «Collemaggio è ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

albertoangela : Le #Meraviglie del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ci aspettano stasera alle 21.25 su @RaiUno… - BlueBandit_16 : RT @visibilio_: Ma vi rendete conto di che programma stiamo guardando? È tutto stupendo: le strutture architettoniche, le opere d'arte, le… - SimonaCroisette : RT @visibilio_: Ma vi rendete conto di che programma stiamo guardando? È tutto stupendo: le strutture architettoniche, le opere d'arte, le… -