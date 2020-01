L’esplosione di un Falcon 9: domani il test della capsula Crew Dragon di SpaceX (Di sabato 18 gennaio 2020) Un test per collaudare il sistema che assicura il distacco in emergenza della capsula Crew Dragon, costruita dalla SpaceX, dal lanciatore, garantendo l’incolumità di navetta ed equipaggio. L’azienda di Elon Musk lo aveva programmato per la giornata odierna, ma a causa delle condizioni meteo avverse è stato rinviato di 24 ore. Il lancio, previsto con il razzo Falcon 9 dalla base americana di Cape Canaveral, in Florida, è stato rinviato a causa del mare mosso e dei venti nella zona in cui la capsula avrebbe dovuto essere recuperata dopo il test. La capsula Crew Dragon verrà utilizzata per trasportare astronauti, restituendo in questo modo agli Stati Uniti la possibilità di portare uomini nello spazio. Per questo motivo, il test è cruciale per dare il via libera al primo volo della Crew Dragon con astronauti a bordo. Il nuovo tentativo è previsto domani alle 14 italiane, sempre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

