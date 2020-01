Le prime pagine di oggi (Di sabato 18 gennaio 2020) Il voto sull'autorizzazione a procedere per Salvini, l'accordo fra governo e sindacati sulle tasse, e la Cassazione conferma la scarcerazione di Carola Rackete Leggi la notizia su ilpost

