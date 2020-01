Kate Middleton, la dolce rivelazione sul figlio Louis (Di sabato 18 gennaio 2020) Kate Middleton, che ha compiuto 38 anni pochi giorni fa in un momento non certo all’insegna della tranquillità per la Royal Family, ha recentemente rivelato alcuni dolci particolari sui progressi del piccolo di casa, il Principino Louis (il bimbo compirà due anni ad aprile). In visita ufficiale presso una delle sedi dei Khidmat Centres, realtà che si occupano di assistere le persone più vulnerabili della comunità, la Duchessa di Cambridge, come riferito dal tabloid Hello!, ha affermato di essere felicissima di vedere il suo terzogenito diventare un ometto. Lady Middleton – che nell’ambito della visita sopra citata, primo impegno del 2020 per lei, ha chiarito che William non vuole altri figli – ha condiviso i particolari relativi ai progressi del piccolo Louis con Jo e Ian Broadbent, una coppia di nonni che si prende cura a tempo pieno della nipotina di sei anni e ... Leggi la notizia su dilei

pomeriggio5 : Domenica a @domenicalive la busta #choc con dei documenti sul caso Salvo Veneziano; e poi Paola Caruso si è riavvic… - zazoomnews : Meghan Markle lite furiosa con Kate Middleton: il gesto “privo di tatto” - #Meghan #Markle #furiosa #Middleton: - jeremasbizantin : RT @vogue_italia: Il colore dell'anno secondo Pantone ha già conquistato le Royals, da Kate Middleton alla Regina di Spagna ?? -