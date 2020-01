Harry e Meghan, l’annuncio di Buckingham Palace: “Non sono più reali” (Di sabato 18 gennaio 2020) L’annuncio di Buckingham Palace sul principe Harry e la moglie Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex: “Non sono più reali”. Dopo le ‘dimissioni’ del principe Harry e Meghan Markle da Palazzo Reale, molte sono le voci e le notizie che si sono susseguite. Ora da Buckingham Palace arriva l’ufficialità: il principe britannico Harry e … L'articolo Harry e Meghan, l’annuncio di Buckingham Palace: “Non sono più reali” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… - Corriere : Harry e Meghan rinunciano al titolo di «altezze reali» e non riceveranno più fondi pubblici -