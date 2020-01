Grande Fratello VIP 2020, le lacrime di Andrea Denver dopo la nomination (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) E' crisi per Andrea Denver dopo la puntata del 17 gennaio del Grande Fratello VIP, soprattutto dopo essere stato nominato dagli inquilini della casa. Visibilmente rattristato per la nomination si sfoga con Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Rita Rusic ripensando a quali potrebbero essere state le conseguenze del fatto. Il riferimento va anche alla discussione avuta con Elisa de Panicis e a chi in casa non ha creduto al rapporto del ragazzo con l'influencer uscita ieri dalla casa.Denver: "Per me esiste una seconda chance con le persone" mentre la Rusic gli risponde "È così ma se ne pagano le conseguenze". Il modello risponde: "Non mi importa nulla della nomination. Mi importa che passi il messaggio sbagliato. Non mi hanno capito, la motivazione è quella che ha detto Andrea" il riferimento è a ciò che ha detto Montovoli nel nominarlo. Sono stato vero e sono fatto così e a lei l'ho ... Leggi la notizia su blogo

