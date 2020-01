Gf Vip, Rita Rusic ricorda il matrimonio con Cecchi Gori: "Mi trascinò fuori dalla macchina" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Galici Tuffo nelle emozioni per Rita Rusic, che nella Casa ha riabbracciato il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori, padre di due suoi figli L'ingresso di Miriana Trevisan non è stato l'unico della quarta puntata del Grande Fratello, che ha visto uno dei grandi uomini del cinema italiano varcare la fatidica soglia della Casa. Vittorio Cecchi Gori, infatti, è stato chiamato per fare una sorpresa alla sua ex moglie Rita Rusic. Il matrimonio tra i due è finito molti anni fa, ma dopo un periodo difficile e di allontanamento i due hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. L'occasione è stata il primo grave malore del produttore cinematografico, che ha fatto temere per la sua vita. Venuta a conoscenza del grave stato di salute del suo ex marito, Rita Rusic non ha esitato un attimo a prendere un aereo da Miami, dove vive, per tornare a Roma e stare al capezzale di ... Leggi la notizia su ilgiornale

IsaeChia : ‘#GfVip4’, quarta puntata: #Pago incontra #MirianaTrevisan, #RitaRusic il suo ex #VittorioCecchiGori. Volano stracc… - zazoomblog : Rita Rusic faccia a faccia con Vittorio Cecchi Gori Colpo di scena al Grande Fratello Vip - #Rusic #faccia… - zazoomblog : GF Vip Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori: le gioie del divorzio - #Rusic #Vittorio #Cecchi #Gori: #gioie… -