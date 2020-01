Formula E, Ghunter vince a Santiago. Vandoorne leader della Generale (Di domenica 19 gennaio 2020) Formula E, il tedesco Ghunter conquista la vittoria nel GP di Santiago. Vandoorne diventa leader della Generale. Santiago (CILE) – Formula 1, il tedesco Ghunter ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel GP di Santiago. Ottima la prestazione del 22enne tedesco che è riuscito all’ultima curva a beffare Antonio Felix Da Costa e ottenere il successo. Terzo posto, invece, per Evans che non è riuscito a sfruttare la Super Pole. Il resoconto della gara E’ stata una gara molto divertente. Sin da subito Felix Da Costa ha provato a sfruttare la sua monoposto per rimontare. Una risalita che lo ha portato davanti a tutti a tre giri dalla fine. La vittoria a questo punto sembrava in pugno ma alla 39° il sorpasso decisivo di Ghunter. Il tedesco ha sfruttato le difficoltà del suo avversario che ha dovuto attivare il risparmio delle batterie, ormai arrivato agli ... Leggi la notizia su newsmondo

