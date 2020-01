Emanuela Orlandi: Papa Francesco parla su tutto ma non su questo caso. L’appello del fratello (Di sabato 18 gennaio 2020) A oltre 36 anni dalla scomparsa di mia sorella non riesco a comprendere questo atteggiamento - sottolinea Pietro a quattro giorni dal cinquantaduesimo compleanno di sua sorella - il silenzio del Vaticano non ha senso Leggi la notizia su firenzepost

