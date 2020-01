Dichiarazione redditi 2020: nuovi modelli online, ecco quali sono (Di sabato 18 gennaio 2020) Dichiarazione redditi 2020: nuovi modelli online, ecco quali sono Dichiarazione redditi 2020: pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730, il modello 770, e i modelli relativi alla certificazione unica e alla Dichiarazione Iva da usare quest’anno. L’ente ha messo a disposizione degli utenti come di consueto anche le istruzioni per la compilazione dei documenti. Dichiarazione redditi 2020: le novità del modello 730 sono diverse le novità da tenere presenti per quanto riguarda il modello 730 che lavoratori dipendenti e pensionati dovranno utilizzare nel 2020 (dal 15 aprile sarà disponibile la versione precompilata). Per esempio, potrà essere utilizzato dagli eredi per effettuare la Dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto tra il 2019 e il 23 luglio 2020 (naturalmente se quest’ultimo possedeva i requisiti necessari); tuttavia, in questo caso il ... Leggi la notizia su termometropolitico

