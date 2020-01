Dello, auto tampona autocisterna: muore 38enne (Di sabato 18 gennaio 2020) A Dello ( Brescia) nella notte di venerdì 17 gennaio un’Alfa Romeo Giuletta si è schiantata contro un’autocisterna. Nulla da fare per il conducente 38enne, morto sul colpo. Dello, fatale scontro per il 38enne Un’altra notte tragica sul fronte stradale. Verso l’una di notte di venerdì 17 gennaio, A Dello (nel bresciano) un’Alfa Romeo Giuletta si è scontrata contro un’autocisterna, finendo con la parte interiore proprio sotto il mezzo pesante. Al volante dell’auto c’era un38enne residente del posto che però è rimasto vittima dell’incidente. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Brescia e Orzinuovi, insieme a un’ambulanza e un’automedica. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: con ogni probabilità l’uomo giungeva a velocità sostenuta e non avrebbe fatto in tempo a frenare una ... Leggi la notizia su notizie

