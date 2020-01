Dal terremoto alla tragedia di Rigopiano: ecco l’Abruzzo resiliente (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Abruzzo che resiste: si parla di questo a 3 anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano, travolto da una valanga che costò la vita a 29 persone. Anni difficili, questi ultimi, per l’Abruzzo. E’ inserita nel cratere sismico 2009 e in quello 2016, nel 2015 è stata colpita da una frana che ha danneggiato irreparabilmente 34 abitazioni, nel gennaio 2017 ha vissuto l’eccezionale ondata di maltempo con tutte le conseguenze della tragedia dell’hotel Rigopiano nella vicina Farindola (Pescara). Ma Civitella Casanova ha una popolazione e un sindaco che non si perdono d’animo. In questo Comune prevalentemente montano, esteso com’è su 34 km quadrati, con un territorio che va da 249 a 1.578 metri di quota, si lavora al Piano di protezione civile per poter fronteggiare le emergenze, nella consapevolezza che terremoti e dissesto idrogeologico sono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

